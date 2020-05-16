Відома українська співачка Даша Астаф'єва показала незвичайний образ, здивувавши всіх

На колажі, який показала Даша, можна побачити її за груди. Інша частина картинки - стара картина, на якій стоїть жінка з мечем, а під ногою у неї людська голова. Колаж вийшов цікавим і забавним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже дві тисячі лайків на сторінці Даші та майже сотню у автора роботи, написавши кілька коментарів:

"Круті роботи", "Жека", "Люблю".

Раніше ми повідомляли, що співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва влаштувала заняття йогою на природі в модному костюмі.

Так, в цей раз знаменитість показала, як проводить час на карантині і намагається підтримувати форму без спортзалу. Поки всі зали закриті, Даша вирішила активно займатися йогою і почала публікувати яскраві фото з занять. Цей раз не став винятком.

Повідомлялося, що українська фешн-фотограф і зірка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк порадувала черговими відвертими фото української співачки Даші Астаф'євої.

На знімку українська співачка постала зовсім голою, вона прикривалася, наскільки це можливо, лише ковдрою.

Даша постала біля дзеркала, вигнувшись і виставивши свою п'яту точку. Співачка притулилася до свого відображення губами. Образ української знаменитості завершили прикраси.

Нагадаємо, Астаф'єва похвалилася жарким видом в чорному білизна

А ще Politeka писала, що Астаф'єва потягнулася, показавши божественне тіло в тісному топі і лосинах

Також Politeka повідомляла, що спекотна Астаф'єва задерла ногу і показала, за що її люблять чоловіки



