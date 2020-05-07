Известная украинская певица Дарья Астафьева показала, как проводит время у бабушки

На фото Астафьева позировала в красной толстовке, улыбаясь на камеру. Даша завязала волосы в хвост, а на сам кадр наложила фильтр, чтобы показать распухшее лицо. Как певица указала, она отдыхала у родственников, где ее, видимо, бабушка откормила. На фоне можно увидеть простенький приемник, чайник и старую семейную фотографию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки, но так и хочется спросить у Дарьи: "На диете?". Все из-за того, что Астафьева выбросила кадр в сторис Инстаграм, где нет подобных функций.

Сообщалось, что 34-летняя украинская модель, певица и актриса Дарья Астафьева изумила одновременно нежным и страстным весенним образом.

Так, Астафьева нарядилась в платье телесного цвета, которое тесно обтянуло ее стройные формы. Изюминкой стал верх, похожий на корсет. Если бы не огромный букет белых цветов, которым Дарья прикрылась, счастью фанатов не было бы предела. Правда, красотка оставила некоторые штрихи и намеки на фантастическое декольте.

Сообщалось, что 34-летняя украинская певица и модель Даша Астафьева изумила домашним образом.

Горячая брюнетка похвасталась помощником. Даша запечатлела себя с пылесосом и двумя своими собаками.

"Чичико и ЛунА уже давно любимчики не только нашей семьи, но и всех поклонников в виртуальном мире! Режим «вместе 24/7» мы преодолеваем достаточно успешно! Но, помимо приятностей, есть и некоторые сложности в наших отношениях – ежедневная уборка следов от лап , периодические сезонные линьки", - поделилась Астафьева.

Напомним, Астафьева похвасталась жарким видом в черном белье

А еще Politeka сообщала, что знойная Астафьева полностью разделась и поиграла с отражением в зеркале

Также Politeka писала, что Дашу Астафьеву застали на балконе в непристойном виде



