Стало відомо, як українці зможуть отримати готівку прямо на касах в магазині

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Національного банку.

Українцям, які володіють платіжними картками, стане простіше отримувати готівку з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, які використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Повідомляється, що державний регулятор спростив порядок здійснення та обліку цих операцій.

У прес-службі Нацбанку стверджують, що подібна процедура допоможе зменшити тінізацію економіки, і буде сприяти подальшому розвитку безготівкового сегмента і зростання фінансової інклюзії громадян в цілому.

Крім цього, держрегулятор передбачив застосування суб'єктами господарювання поряд з паперовими електронних розрахункових документів та електронних фіскальних звітних чеків.

У прес-службі НБУ додали, що постанова від 7 травня набирає чинності з 25 травня 2020 року, через 10 днів після його офіційного опублікування.

Раніше голова Національного банку України Яків Смолій розповів, що буде з курсом долара після завершення карантину. Він запевняє, що не варто очікувати серйозних коливань курсу долара по відношенню до гривні по закінченню обмежувальних заходів через китайський вірус.

У НБУ, як розповідає Яків Смолій, поки не очікують, що після завершення карантину українці масово побіжать скуповувати американську валюту.

"Хоча попит залишатиметься ще достатньо пригніченим, ми очікуємо деякого збільшення споживання, якщо порівняти з карантином, а не збільшення валютних накопичень або валютних операцій", - пояснив Смолій, спілкуючись з журналістами.

Нагадаємо, долар продовжує пробивати дно, цифри в обмінниках здивують: на скільки зміниться курс.

Як повідомляла Politeka, долар різко ослаб, гривня готує новий наступ: чого чекати українцям.

Також Politeka писала, що ситуація в Україні виявилася ще гіршою, курс долара терміново переглянули: "Вже в червні..."