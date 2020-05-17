Багато хто і не знав, що вони такі маленькі

Дивлячись на зірок на обкладинках журналів, в кліпах і на сцені, дуже важко визначити, якого вони зросту. Тому часто для шанувальників стає шоком новина про справжній зріст їх кумирів

Politeka.net вирішила згадати самих мініатюрних зірок, яким їх маленький зріст не завадив прославитися.

Українська співачка Ані Лорак часто носить високі підбори, щоб здаватися вище. Зріст діви всього 162 см. Втім, шанувальники звуть її крихітка на мільйон.

Російська актриса Христина Асмус теж вельми мініатюрна. Її зріст 164 см, але він артистку не бентежить. Дівчина цілком задоволена своєю зовнішністю.

Примадонна російської естради Алла Пугачова, як виявилося, має зріст всього 162 сантиметри. При цьому, її колишній чоловік Філіп Кіркоров має зріст 193 см, а нинішній чоловік Максим Галкін – 180 см.

Актриса Вікторія Булітко ще менше, ніж її колеги. Її зріст всього 155 см. Зате на "Танцях" з нею легко було робити підтримки.

Ще нижче колишня кохана боксера Володимира Кличка. Зріст актриси Хейден Панеттьєрі всього 153 см. При цьому, зріст Кличка 198 см. Разом вони виглядали досить комічно.

До речі, багато західних знаменитостей, насправді дуже маленькі. Наприклад, зріст Леді Гаги 155 см, а співачки Аріани Гранде 153 сантиметри.

Нагадаємо, що Асмус впала на підлогу і стала непристойно дригатися, відео танцівв: "Це ж скільки треба випити?".

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