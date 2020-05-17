Многие и не знали, что они такие маленькие

Смотря на звезд на обложках журналов, в клипах и на сцене, очень трудно определить, какого они роста. Поэтому часто для поклонников становится шоком новость о настоящем росте их кумиров

Politeka.net решила вспомнить самых миниатюрных звезд, которым их маленький рост не помешал прославиться.

Украинская певица Ани Лорак часто носит высокие каблуки, чтобы казаться выше. Рост дивы всего 162 см. Впрочем, поклонники зовут ее малышкой на миллион.

Российская актриса Кристина Асмус тоже весьма миниатюрна. Ее рост 164 см, но он артистку не смущает. Девушка вполне довольна своей внешностью.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, как оказалось, имеет рост всего 162 сантиметра. При этом, ее бывший муж Филипп Киркоров ростом 193 см, а нынешний муж Максим Галкин – 180 см.

Актриса Виктория Булитко еще меньше, чем ее коллеги. Ее рост всего 155 см. Зато на "Танцах" с ней легко было делать поддержки.

Еще ниже бывшая возлюбленная боксера Владимира Кличко. Рост актрисы Хейден Панеттьер всего 153 см. При этом, рост Кличко 198 см. Вместе они смотрелись довольно комично.

Кстати, многие западные знаменитости, на самом деле очень маленькие. Например, рост Леди Гаги 155 см, а певицы Арианы Гранде 153 сантиметра.

Напомним, что Асмус упала на пол и стала неприлично дрыгаться, видео пляски: "Это ж сколько нужно выпить?".

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