32-річна російська актриса Крістіна Асмус приголомшила незрозумілими танцями, при цьому деякий час вона валялася на підлозі, дриґаючи ногами

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала відео з витівкою у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Крістіна з'явилася в чорній кофті і широких штанях такого ж кольору. Разбувшись, дівчина пустилася в дикий танок, активно жестикулюючи руками і виляючи стегнами (та що там, всім тілом). При цьому Асмус "підігравала" дійство мімікою.

В підписі зірка пояснила, що це було: "Не винувата я! Самоізоляція сама прийшла ))))))) Не змогли з командою вибрати кращий шматок танцю, вирішили викласти весь ))))) За цю імпровізовану нісенітницю, за цей фрістайл 😂 я спалила 2,5 калорії 😂 Хто зі мною??!!! Запускаю конкурс «Перепляши Асмус»!! 💣🔥 Запиши і виклади відео в моєму «витонченому» стилі 😂, супроводивши його хештегом конкурсу! 10 кращих потраплять в мою стрічку"

Навіжений танець Крістіни моментально підірвав мережу. Шанувальники вишикувалися в чергу, щоб залишити коментар.

"Як граціозно😍"

"ого, таки дуже красивий 😍❤️"

"Все,пішла танцювати,люблю конкурси!😍"

"ну ви запалюєте просто😂"

"переплясатти вас? 😆 Не думаю, що у мене вийде😂"

"Я думала з шафи вийде партнер 😂🔥"

"Для початку скільки потрібно випити і чогоооо? 😂"

"ща еротичні танці забабахаємо😂😆"

"Цікаво, але трохи незрозуміло, що це."

"Геніально круто. Вибачте, так собі"

"Чокнута"

Раніше ми повідомляли, Асмус викликала захват фотографією в светрі забарвлення "зебра", яку опублікувала в Instagram. Зірка з милою посмішкою віддячила користувачам за допомогу хворій дитині (про збір грошей актриса оголошувала незадовго до цього посту).

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