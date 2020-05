View this post on Instagram

Не виноватая я! Самоизоляция сама пришла ))))))) Не смогли с командой выбрать лучший кусок танца, решили выложить весь ))))) За эту импровизированную чушь, за этот фристайл 😂 я сожгла 2,5 калории 😂 Кто со мной??!!! Запускаю конкурс «Перепляши Асмус»!! 💣🔥 Запиши и выложи видео в моем «изящном» стиле 😂, сопроводив его хештегом конкурса! 10 лучших попадут в мою ленту. 2 и 3 место получат по 10 тыс. рублей 💰 А победитель получит 20 тыс. рублей на карту 🏆 Определена тройка будет путём зрительского голосования!! 👥 Как вы поняли по видео - танцевальный навык и присутствие юмора необязательны! 😂 Также вы можете копировать мои движения)))), а можете предложить свой вариант. Креатив приветствуется! Не забывайте отмечать меня и писать хештег конкурса #перепляшиасмус !!!! 💃🏼🕺🏼 Итоги подведу через неделю 22 мая! ✊🏻 Жгите! Креативьте! И рвите инстаграм своей грациозностью! 🤪 Удачи!! #перепляшиасмус