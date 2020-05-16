Україна вже скоро може отримати новий транш від МВФ

Про це в інтерв'ю ВВС розповів очільник НБУ Яків Смолій.

За його словами, міжнародні фінансові партнери позитивно відреагували на те, що Верховна Рада остаточно ухвалила так званий "антиколомойський" закон.

"..Після підписання закону президентом буде оголошено засідання Ради директорів МВФ. У місії, яка працювала в Україні, готові усі документи, вони їх передадуть на засідання "борду". "Борд" прийме рішення. Після того, як рішення буде ухвалене, до перерахування першого траншу може бути один-два дні. Тобто, якщо розкласти усі часові рамки, то ми можемо ще у травні отримати перший транш. Або перший тиждень червня. Я завжди беру трохи запасу, щоб мої припущення справджувалися", - окреслив Яків Смолій можливі терміни отримання Україною траншу від МВФ.

Він також зазначив, що до кінця 2021 року Україна має отримати від фонду $5 млрд за програмою Stand-by.

Гроші, на думку Якова Смолія, можуть розподілити на два роки.

"Про транші я поки не готовий сказати, але думаю, що вони будуть рівномірно розподілені по роках. В цьому році це може бути за квотою приблизно 3,5 млрд доларів і 1,5 млрд доларів наступного року. І програма розширеного фінансування, і програма stand-by відкриває двері для отримання додаткового фінансування від Світового банку, Європейської комісії та урядів Канади та Японії. Якщо це скласти разом, то може бути близько 6-6,5 млрд доларів лише цього року", - резюмував очільник НБУ, спілкуючись з журналістами.

Раніше Яків Смолій розповів, що буде з курсом долару після завершення карантину. Він запевняє, що не варто очікувати серйозних коливань курсу долара по відношенню до гривні по закінченню обмежувальних заходів через китайський вірус.

У НБУ, як розповідає Яків Смолій, не очікують, що після завершення карантину українці масово побіжать скуповувати американську валюту.

"Хоча попит залишатиметься ще достатньо пригніченим, ми очікуємо деякого збільшення споживання, якщо порівняти з карантином, а не збільшення валютних накопичень або валютних операцій", - пояснив Смолій.

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