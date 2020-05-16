Украина уже скоро может получить новый транш от МВФ
Об этом в интервью ВВС рассказал глава НБУ Яков Смолий.
По его словам, международные финансовые партнеры позитивно отреагировали на то, что Верховная Рада окончательно приняла так называемый "антиколомойський" закон.
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"..После подписания закона президентом будет объявлено заседание Совета директоров МВФ. В миссии, которая работала в Украине, готовы все документы, они их передадут на заседание "борда". "Борд" примет решение. После того, как решение будет принято, до перечисления первого транша может быть один-два дня. То есть, если разложить все временные рамки, то мы можем еще в мае получить первый транш. Или первую неделю июня. Я всегда беру немного запаса, чтобы мои предположения оправдывались", - обозначил Яков Смолий возможные сроки получения Украиной транша от МВФ.
Он также отметил, что до конца 2021 года Украина должна получить от фонда $5 млрд по программе Stand-by.
Деньги, по мнению Якова Смолия, могут распределить на два года.
"О траншах я пока не готов сказать, но думаю, что они будут равномерно распределены по годам. В этом году это может быть по квоте примерно 3,5 млрд долларов и 1,5 млрд долларов в следующем году. И программа расширенного финансирования, и программа stand-by открывает двери для получения дополнительного финансирования от Мирового банка, Европейской комиссии и правительств Канады и Японии. Если это сложить вместе, то может быть около 6-6,5 млрд долларов только в этом году", - резюмировал глава НБУ, общаясь с журналистами.
Ранее Яков Смолий рассказал, что будет с курсом доллара после завершения карантина. Он уверяет, что не стоит ожидать серьезных колебаний курса доллара по отношению к гривне по окончанию ограничительных мер через китайский вирус.
В НБУ, как рассказывает Яков Смолий, не ожидают, что после завершения карантина украинцы массово побегут скупать американскую валюту.
"Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы ожидаем некоторого увеличения потребления, если сравнить с карантином, а не увеличение валютных накоплений или валютных операций", - пояснил Смолий.
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