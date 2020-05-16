Украина уже скоро может получить новый транш от МВФ

Об этом в интервью ВВС рассказал глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, международные финансовые партнеры позитивно отреагировали на то, что Верховная Рада окончательно приняла так называемый "антиколомойський" закон.

"..После подписания закона президентом будет объявлено заседание Совета директоров МВФ. В миссии, которая работала в Украине, готовы все документы, они их передадут на заседание "борда". "Борд" примет решение. После того, как решение будет принято, до перечисления первого транша может быть один-два дня. То есть, если разложить все временные рамки, то мы можем еще в мае получить первый транш. Или первую неделю июня. Я всегда беру немного запаса, чтобы мои предположения оправдывались", - обозначил Яков Смолий возможные сроки получения Украиной транша от МВФ.

Он также отметил, что до конца 2021 года Украина должна получить от фонда $5 млрд по программе Stand-by.

Деньги, по мнению Якова Смолия, могут распределить на два года.

"О траншах я пока не готов сказать, но думаю, что они будут равномерно распределены по годам. В этом году это может быть по квоте примерно 3,5 млрд долларов и 1,5 млрд долларов в следующем году. И программа расширенного финансирования, и программа stand-by открывает двери для получения дополнительного финансирования от Мирового банка, Европейской комиссии и правительств Канады и Японии. Если это сложить вместе, то может быть около 6-6,5 млрд долларов только в этом году", - резюмировал глава НБУ, общаясь с журналистами.

Ранее Яков Смолий рассказал, что будет с курсом доллара после завершения карантина. Он уверяет, что не стоит ожидать серьезных колебаний курса доллара по отношению к гривне по окончанию ограничительных мер через китайский вирус.

В НБУ, как рассказывает Яков Смолий, не ожидают, что после завершения карантина украинцы массово побегут скупать американскую валюту.

"Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы ожидаем некоторого увеличения потребления, если сравнить с карантином, а не увеличение валютных накоплений или валютных операций", - пояснил Смолий.

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