50-річна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес продовжує демонструвати всьому світові, що час над нею не має влади

Дивлячись на знімки цієї латиноамериканки, починаєш сумніватися, що не так давно красуня відзначила піввіковий ювілей: бездоганна фігура, доглянуте обличчя, яке не беруть зморшки, карколомний чоловік поруч і впевненість у власній неперевершеності, якої вистачило б на тисячу, передає Politeka.net.

Проте за свій успіх і зовнішність Джей Ло платить титанічною працею, а її досягнення политі потом і кров'ю.

Наприклад, красуня чимало зусиль докладає до того, щоб тримати свою фігуру у такій формі, якою вона хвалиться на червоних доріжках. Для цього діва проводить багато часу в спортзалах, виснажуючи себе багатогодинними тренуваннями, після яких виглядає хоч і втомленою, але цілком задоволеною собою.

На своїй сторінці в Instagram Лопес поділилася парою знімків із спортзалу, на яких постала перед шанувальниками у всій красі. На ній лосини і короткий топ, що дозволяє роздивитися підтягнутий живіт без єдиного грама жиру.

«Якщо щось не кидає вам виклик, воно не змінить вас», – підписала публікацію зірка, даючи зрозуміти своїм фанатам, яка праця стоїть за її популярністю.

Пост набрав понад два мільйонів лайків і тисячі коментарів, в яких користувачі захоплюються улюбленою співачкою. Всього ж на сторінку Дженніфер підписані 120 мільйонів людей по всьому світу.

Відзначимо, що подібним чином свою фігуру підтримує і співачка Мадонна, однак, судячи зі знімків, до Джей Ло їй далеко.

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