50-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес продолжает демонстрировать всему миру, что время над ней не имеет власти

Смотря на снимки этой латиноамериканки, начинаешь сомневаться, что не так давно красотка отметила полувековой юбилей: безупречная фигура, холеное лицо, которое не берут морщины, сногсшибательный мужчина рядом и уверенность в собственной неотразимости, которой хватило бы на тысячу, передает Politeka.net.

Однако за свой успех и внешность Джей Ло платит титаническим трудом, а ее достижения политы потом и кровью.

Например, красотка немало усилий прилагает к тому, чтобы держать свою фигуру в такой форме, какой она хвастается на красных дорожках. Для этого дива проводит массу времени в спортзалах, изнуряя себя многочасовыми тренировками, после которых выглядит хоть и уставшей, но вполне довольной собой.

На своей страничке в Instagram Лопес поделилась парой снимков из спортзала, на которых предстала перед поклонниками во всей красе. На ней облегающие лосины и короткий топ, позволяющий рассмотреть подтянутый живот без единого грамма жира.

«Если что-то не бросает вам вызов, оно не изменит вас», – подписала публикацию звезда, давая понять своим фанатам, какой труд стоит за ее популярностью.

Пост набрал свыше двух миллионов лайков и тысячи комментариев, в которых пользователи восхищаются любимой певицей. Всего же на страницу Дженнифер подписаны 120 миллионов человек по всему миру.

Отметим, что подобным образом свою фигуру поддерживает и певица Мадонна, однако, судя по снимкам, до Джей Ло ей далеко.

Ранее мы сообщали, что 50-летняя голливудская звезда взбудоражила горячим фото, похваставшись тем, что попала в список пятидесяти самых красивых людей 2020 года по версии журнала People en Espanol.

Напомним, Джей Ло показала подросших двойняшек и взбудоражила сеть.

А еще Politeka писала, что влажная Джей Ло полностью избавилась от одежды и доказала свою божественность.

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