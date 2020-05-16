Відома співачка Наташа Корольова дала відверте інтерв'ю шоумену Андрія Малахова

Про це пише Politeka.net.

Відповідний анонс з'явився в особистому Instagram російського телеведучого Андрія Малахова.

На короткому відеоролику можна побачити, як шоумен тримає Наташу Корольову на руках, а вона, у свою чергу, "вивалила" свій великий бюст перед камерою.

"Завтра найвідвертіше інтерв'ю 2020! Наташа Корольова і Тарзан про себе та Ігоря Ніколаєва. Привіт Андрій 18.00", - йдеться у підписі до скандальної публікації.

Користувачі миттєво відреагували на пост Малахова і відзначили, що при такому ракурсі Наталя Корольова схожа на вже покійну Юлію Началову.

Зазначимо, що лайк під публікацією поставив і чоловік співачки Тарзан.

"А що у них залишилося ще відверте і таємне.. ?", "У ваших руках найдорожчий бріліант", "Так, здалося....Не до ночі... треба акуратніше фотографії вибирати, невже ні хто не сказав, що на Юлію схожа, перед тим як поставити фото", "Дійсно на Юлію Начадову схожа, погляд її", "В соняшниках Малахов обіймав мене", "Андрюшенька качай. Натусік оченята закривай!", "Краса та й годі", "Це просто жах", - написали вони в коментарях під публикацией.

Раніше ми розповідали, що Наташа Корольова здивувала фанатів змінами у фігурі. Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram свіже фото, на якому виглядала дуже гарною.

Красуня була одягнена у джинси, корсет тілесного кольору, який тягнув її талію і зробив акцент на велику груди.

«Ех ,талія в корсеті! Карантин фігуру зіпсував, блін, плюс 4 кг! А як у вас з третьої складкою на животі?», - написала Королева.

В коментарях шанувальники почали хвалити її фігуру, зазначаючи, що таку красу неможливо зіпсувати.

Нагадаємо, що Наташа Корольова показала, чим спокушає гарячого Тарзана: в блискітках, сіточці і супер-міні.

Як повідомляла Рoliteka, Наташа Корольова сильно постраждала через подружки Тарзана, деталі НП: "Затрясло, підкотила нудота і...".

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