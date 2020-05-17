Турецький серіал «Величне століття» підкорив серця мільйонів глядачів по всьому світу, відкривши дорогу іншим турецьким акторам
Один з них, молодий актор Киванч Татлитуг, якого вже прозвали турецьким Бредом Піттом через його схожість з голлівудським актором. Як повідомляє Politeka.net, красень починав свою кар'єру як модель, але потім зміг показати себе і в кіно.
На днях Татлитуг опублікував у себе в Instagram фото з дружиною, стилістом Башак Дизер. Він пристрасно притиснувся до своєї коханої, обнявши її ззаду. Дівчина в цей момент посміхалася і виглядала щасливою.
«З тобою», – підписав знімок актор.
За кілька днів пост актора зібрав понад 28 тисяч лайків. В коментарях їх парі зробили масу компліментів.
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«Гарна пара», «Ви такі гарні!», «Це чоловік, який знає, як зробити жінку щасливою в моїх очах», «Чекаємо від вас звістки про дитину», «Тепер ми дійсно чекаємо дитину. Мати красива, гарний батько. Давайте хороші новини», - пишуть користувачі мережі.
Втім, не всі в турецькому консервативному суспільстві позитивно відреагували на знімок актора з дружиною.
«Нижня білизна на цій дівчині? Ганьба людям, чи хочуть вони, щоб їхні дружини виглядали так?», - написали люди.
Відзначимо, що в Інстаграм актора багато фотографій, на яких він вилитий Бред Пітт.
Нагадаємо, що євнух з «Величного століття» розбурхав видом в реальному житті, топ фото: «Який гарячий».
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