Турецький серіал «Величне століття» підкорив серця мільйонів глядачів по всьому світу, відкривши дорогу іншим турецьким акторам

Один з них, молодий актор Киванч Татлитуг, якого вже прозвали турецьким Бредом Піттом через його схожість з голлівудським актором. Як повідомляє Politeka.net, красень починав свою кар'єру як модель, але потім зміг показати себе і в кіно.

На днях Татлитуг опублікував у себе в Instagram фото з дружиною, стилістом Башак Дизер. Він пристрасно притиснувся до своєї коханої, обнявши її ззаду. Дівчина в цей момент посміхалася і виглядала щасливою.

«З тобою», – підписав знімок актор.

За кілька днів пост актора зібрав понад 28 тисяч лайків. В коментарях їх парі зробили масу компліментів.

«Гарна пара», «Ви такі гарні!», «Це чоловік, який знає, як зробити жінку щасливою в моїх очах», «Чекаємо від вас звістки про дитину», «Тепер ми дійсно чекаємо дитину. Мати красива, гарний батько. Давайте хороші новини», - пишуть користувачі мережі.

Втім, не всі в турецькому консервативному суспільстві позитивно відреагували на знімок актора з дружиною.

«Нижня білизна на цій дівчині? Ганьба людям, чи хочуть вони, щоб їхні дружини виглядали так?», - написали люди.

Відзначимо, що в Інстаграм актора багато фотографій, на яких він вилитий Бред Пітт.

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