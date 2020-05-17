Турецкий сериал «Великолепный век» покорил сердца миллионов зрителей по всему миру, открыв дорогу другим турецким актерам
Один из них, молодой актер Кыванч Татлытуг, которого уже прозвали турецким Брэдом Питтом из-за его сходства с голливудским актером. Как сообщает Politeka.net, красавчик начинал свою карьеру как модель, но потом смог показать себя и в кино.
На днях Татлытуг опубликовал у себя в Инстаграм фото с женой, стилистом Башак Дизер. Он страстно прижался к своей любимой, обняв ее сзади. Девушка в этот момент улыбалась и выглядела счастливой.
«С тобой», – подписал снимок актер.
За несколько дней пост актера собрал более 28 тысяч лайков. В комментариях их паре сделали массу комплиментов.
Блокировка детских выплат, украинские родители в отчаянии: ПриватБанк объяснил, что происходит
Украинцы смогут получить наличку на кассе в магазинах, главные условия: "Нужны лишь..."
Бузова опубликовала кадры 16-летней давности, звезду совсем не узнать: "Такая колхозница", фото
Горячая Ратаковски посветила аппетитными "булочками" перед пушистым другом: "Нереальная"
«Красивая пара», «Вы такие красивые!», «Это мужчина, который знает, как сделать женщину счастливой в моих глазах», «Ждем от вас известия о ребенке», «Теперь мы действительно ждем ребенка. Мать красивая, красивый отец. Давайте хорошие новости», - пишут пользователи сети.
Впрочем, не все в турецком консервативном обществе положительно отреагировали на снимок актера с женой.
«Нижнее белье на этой девушке? Позор людям, хотят ли они, чтобы их супруги выглядели так?», - написали люди.
Отметим, что в Инстаграме актера много фотографий, на которых он вылитый Брэд Питт.
Напомним, что евнух из «Великолепного века» взбудоражил видом в реальной жизни, топ фото: «Какой горячий».
А еще Politeka писала, что Мерьем Узерли поразила видом в реальной жизни, звезду не узнать: "Как в американских фильмах".
Также Politeka сообщала, что звезда "Великолепного века" похвасталась фото в постели: "прикрылась только книгой".