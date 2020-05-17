Турецкий сериал «Великолепный век» покорил сердца миллионов зрителей по всему миру, открыв дорогу другим турецким актерам

Один из них, молодой актер Кыванч Татлытуг, которого уже прозвали турецким Брэдом Питтом из-за его сходства с голливудским актером. Как сообщает Politeka.net, красавчик начинал свою карьеру как модель, но потом смог показать себя и в кино.

На днях Татлытуг опубликовал у себя в Инстаграм фото с женой, стилистом Башак Дизер. Он страстно прижался к своей любимой, обняв ее сзади. Девушка в этот момент улыбалась и выглядела счастливой.

«С тобой», – подписал снимок актер.

За несколько дней пост актера собрал более 28 тысяч лайков. В комментариях их паре сделали массу комплиментов.

«Красивая пара», «Вы такие красивые!», «Это мужчина, который знает, как сделать женщину счастливой в моих глазах», «Ждем от вас известия о ребенке», «Теперь мы действительно ждем ребенка. Мать красивая, красивый отец. Давайте хорошие новости», - пишут пользователи сети.

Впрочем, не все в турецком консервативном обществе положительно отреагировали на снимок актера с женой.

«Нижнее белье на этой девушке? Позор людям, хотят ли они, чтобы их супруги выглядели так?», - написали люди.

Отметим, что в Инстаграме актера много фотографий, на которых он вылитый Брэд Питт.

Напомним, что евнух из «Великолепного века» взбудоражил видом в реальной жизни, топ фото: «Какой горячий».

А еще Politeka писала, что Мерьем Узерли поразила видом в реальной жизни, звезду не узнать: "Как в американских фильмах".

Также Politeka сообщала, что звезда "Великолепного века" похвасталась фото в постели: "прикрылась только книгой".