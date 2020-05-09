Артистка не часто балує мережу пікантними фотографіями

Зірка серіалу «Величне століття» Нур Феттахоглу розбурхала фанатів новим знімком, зробленим в ліжку

39-річна турецько-німецька актриса вирішила показати, як прокидається вранці.

Так, на своїй сторінці в Instagram, вона оприлюднила свіже фото, зроблене в ліжку, передає Politeka.net.

Артистка в піжамі прийняла досить пікантну позу в ліжку, при цьому прикривши інтимну частину тіла ноутбуком і книгою.

«Я люблю проводити вільний час вдома… Я дбаю про свою роботу, читаю нові книги і доглядаю за своєю шкірою з допомогою моїх улюблених продуктів», - йдеться у підписі до фото.

Всього за півгодини знімок набрав більше 10 тисяч відміток «мені подобається».

Фанати почали у захватів коментувати побачене, зазначивши, що актриса виглядає просто неперевершено.

«Прекрасна Махідевран султан», «Моя найулюбленіша актриса», «Ви така чарівна», «Чудова жінка», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали про те, що Феттахоглу змусила фанів встревожиться, опублікувавши фото, на якому сиділа сумною біля вікна. Нур позувала поруч з мольбертом.

"Наскільки ми закрилися, що не бачимо самих себе, того, що нам потрібно... скільки ми терпіли, поки наші серця тремтіли... ми завжди приймали рішення, піддаючись боягузові духу всередині...", - поділилася своїми філософськими думками актриса.

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