Американська фітнес-модель Ана Чері спохвасталась зайвим, позуючи в дуже маленькому купальнику

Так, в цей раз знаменитість вирішила показати один з яскравих кадрів, зроблених під час зйомок в модному купальнику зі зміїним принтом. Дівчина знає, як вдало підкреслити свої достоїнства, але при цьому залишає прихованими інтимні ділянки тіла, пише Politeka.

Так, в цей раз дівчина показала себе в тонкому купальнику з зменимым принтом на тонких зав'язках і шнурівці на грудях. При цьому розмір ліфчика дівчині був явно замалий – форми Ани буквально «вискочили» з її одягу. Доповнила свій пляжний образ Чері маленькою сумочкою і має намір спустила сорочку білого кольору, яка залишилася звисати з її рук.

Як і очікувалося пікантний цибулю знаменитості не залишив байдужими фанатів, вони заявили, що дівчина виглядає приголомшливо і її фігура стала дуже «соковитою».

втім, схоже, останнім часом зірка вирішила розбавити стрічку не тільки пляжними кадрами та фото з тренувань, але ще і спекотним видом плаття ніжного відтінку і такого ж кольору нижній білизні.

«Я просто хочу сказати вам, спасибі. Я ціную всіх вас, підтримку та любов, яку ви мені надаєте – ви всі чудові! Ви можете задати мені питання або просто залишити мені смайлики 🙌🏼 Всім гарного дня !!!», - написала Чері.

Ось що відповіли користувачі:

«Відмінно виглядає 🌹🌻💋👈👄🌼👌», «Мені подобається твоє плаття, ти дивна 😉💓🖐», «Чудово», «@anacheri Мені б дуже хотілося дізнатися розмір плаття, яке ти носиш, будь ласка. 😊», «Приголомшуючий персик, виглядай вогонь», «за тобою йдуть мільйони - ймовірно, цього не побачиш, але ти найкрасивіша жінка 🥵🥵».

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