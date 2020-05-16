Американская фитнес-модель Ана Чери спохвасталась лишним, позируя в слишком крошечном купальнике

Так, в этот раз знаменитость решила показать один из ярких кадров, сделанных во время съемок в модном купальнике со змеиным принтом. Девушка знает, как удачно подчеркнуть свои достоинства, но при этом оставляет скрытыми интимные участки тела, пишет Politeka.

Так, в этот раз девушка показала себя в тонком купальнике со зменимым принтом на тонких завязках и шнуровке на груди. При этом размер лифчика девушке был явно мал – формы Аны буквально «выскочили» из ее одежды. Дополнила свой пляжный образ Чери маленькой сумочкой и намерено приспустила рубашку белого цвета, которая осталась на свисать с ее рук.

Как и ожидалось пикантный лук знаменитости не оставил равнодушными фанатов, они заявили, что девушка выглядит потрясающе и ее фигура стала очень «сочной», другие же пошутили над видом звезды, заявив, что "десерт готов".

В прочем, похоже, в последнее время звезда решила разбавить ленту не только пляжными кадрами и фото из тренировок, но еще и жарким видом в платье нежного оттенка и такого же цвета нижнем белье.

«Я просто хочу сказать вам, спасибо. Я ценю всех вас, поддержку и любовь, которую вы мне оказываете – все вы потрясающие! Вы можете задать мне вопрос или просто оставить мне смайлики 🙌🏼 Всем хорошего дня !!!», - написала Чери.

Вот что ответили пользователи:

«Отлично выглядит 🌹🌻💋👈👄🌼👌», «Мне нравится твое платье, ты удивительна 😉💓🖐», «Прекрасно», «@anacheri Мне бы очень хотелось узнать размер платья, которое ты носишь, пожалуйста. 😊», «Оглушающий персик, выгляди огонь», «за тобой следуют миллионы - вероятно, этого не увидишь, но ты самая красивая женщина 🥵🥵».

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