Стало відомо, яким може бути курс долара в Україні до кінця 2020 року

Про це в коментарі журналістам розповів аналітик Михайло Кухар, передає Мінфін.

Експерт прогнозує, що до кінця року курс американської валюти протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп за один долар.

Михайло Кухар упевнений, що подібний сценарій реальний за умови, що Національний банк не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 грн/$ на літо і осінь.

"Сподіваюся, до цього не дійде. Помилки минулого року, коли таким чином придушили експортне та промислове виробництво на 7-10%, сподіваюся, будуть враховані", заявив аналітик.

Разом з цим, Михайло Кухар виключив сценарій, при якому курс долара в Україні до кінця року може зрости до позначки в 31,5 грн/$.

"Хоча, знаючи тягу НБУ до інфляційного таргетування, не виключено, що з нами зіграють в торішню ревальвацію і зміцнять курс до 25 грн/$ на літо і осінь", – підкреслив економіст в спілкуванні з журналістами.

Також українцям поки рекомендують не поспішати з продажем долара. Навпаки, зараз краще купувати валюту незважаючи на те, що курс долара може здатися не дуже вигідним.

За словами провідного аналітика Олега Пендзина, інфляційний тренд нікуди не зник. За його словами, у бізнесу є попит на валюту, і коли країна почне виходити з карантину, почнуть активно купувати долари.

Крім того, як запевняє аналітик, попит на валюту зросте з відкриттям туристичного сезону, тоді навіть може виникнути дефіцит долара в Україні.

«Банки тут же піднімуть курс. Тому тим, хто має гривневі надлишки і хоче їх конвертувати в долари, саме час це зробити», - попередив Олег Пендзин українців, які думали заробити на курсі американської валюти.

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