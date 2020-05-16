Стало известно, каким может быть курс доллара в Украине к концу 2020 года

Об этом в комментарии журналистам рассказал аналитик Михаил Кухар, передает Минфин.

Эксперт прогнозирует, что до конца года курс американской валюты продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп за один доллар.

Михаил Кухар уверен, что подобный сценарий реален при условии, что Национальный банк не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 грн/$ на лето и осень.

"Надеюсь, до этого не дойдет. Ошибки прошлого года, когда таким образом подавили экспортное и промышленное производство на 7-10%, надеюсь, будут учтены", — заявил аналитик.

Вместе с этим, Михаил Кухар исключил сценарий, при котором курс доллара в Украине к концу года может вырасти до отметки в 31,5 грн/$.

"Хотя, зная тягу НБУ к инфляционному таргетированию, не исключено, что с нами сыграют в прошлогоднюю ревальвацию и укрепят курс к 25 грн/$ на лето и осень", – подчеркнул экономист в общении с журналистами.

Также украинцам пока рекомендуют не спешить с продажей доллара. Наоборот, сейчас лучше закупать валюту несмотря на то, что курс доллара может показаться не очень выгодным.

По словам ведущего аналитика Олега Пендзина, инфляционный тренд никуда не исчез. По его словам, у бизнеса есть спрос на валюту, и когда страна начнет выходить из карантина, начнут активно покупать доллары.

Кроме того, как уверяет аналитик, спрос на валюту вырастет с открытием туристического сезона, тогда даже может возникнуть дефицит доллара в Украине.

«Банки тут же поднимут курс. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время это сделать», - предупредил Олег Пендзин украинцев, которые думали "заработать" на курсе американской валюты.

Напомним, доллар продолжает пробивать дно, цифры в обменниках удивят: на сколько изменится курс.

Как сообщала Politeka, доллар резко ослаб, гривна готовит новое наступление: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что ситуация в Украине оказалась еще хуже, курс доллара срочно пересмотрели: "Уже в июне..."