Все як на підбір

Турецький серіал «Величне століття» підкорив серця тисяч українців. Але це далеко не єдиний гідний проект Туреччини

Як повідомляє Politeka.net, турецькі актори за рівнем популярності і привабливості могли б затьмарити голлівудських зірок. Особливо це стосується чоловіків акторів, кожен з яких заслуговує на звання секс-символу.

Найпопулярнішим актором Туреччини є Бурак Озчивит. Красунчик грав у «Величному столітті», «Чорному коханні» і шоу «Корольок – пташка співоча».

Іраксько-турецький актор Селім Байрактар, який зіграв у «Величному столітті» євнуха і радника Роксолани, в житті виглядає вражаюче. Він відростив бороду і став дуже брутальним чоловіком.

Чагатай Улусой одного разу був визнаний найкращою моделлю Туреччини. Світові ЗМІ вважають його одним з найбільш цікавих акторів на турецькому телебаченні.

Киванч Татлитуг давно став популярним як «турецький Бред Пітт». Актор дійсно дуже схожий на голлівудського колегу.

Гюрбей Ілері, як і багато турецьких акторів, відомих за межами Туреччини, теж починав свою кар'єру з «Величного століття».

Ще один красень Толга Сариташ має досить європейську зовнішність. До речі, в турецькому кінематографі дуже багато турків з європейською зовнішністю. Сариташ почав зніматися з 17 років. Він, як і багато хто, засвітився в «Величному столітті», після чого знімався в інших популярних проектах. Також актор займається музикою.

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