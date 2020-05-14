Зірка серіалу «Величне століття» Нур Феттахоглу виставила чергове фото з малою дочкою

Акторка перебувала в кріслі, коли маленька дочка, Еліза, милувалася мамою, передає Politeka.net.

Актриса позувала в довгій сукні рожевого відтінку. Ймовірно під вбранням не було нижньої білизни, про що говорить крій сукні: великий виріз на спині, який продовжується з боків, показавши оголене тіло.

Нур завершила образ блакитним намистом, золотими сережками і браслетом. Артистка забрала волосся в хвіст, щоб не заважало.

Красуня закинула ногу на крісло і посміхнулася. По всій видимості, на обличчі артистки немає ні граму макіяжу.

Тим часом маленька Еліза тримала руку матері у своїй і любувалася її манікюром.

"Я відпочиваю в твоєму диханні", - підписала знімок зірка "Величного століття".

За годину пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі не тільки писали компліменти обом красуням, але і освідчувалися в коханні.

"Яка красуня", - написав один з фанатів.

Варто відзначити, що зараз на сторінку Нур підписані 1,5 мільйонів осіб.

Нагадаємо, Нур Феттахоглу вирішила показати в своєму Instagram, як прокидається вранці.

Так, актриса оприлюднила фото, зроблене в ліжку.

При цьому артистка в піжамі прийняла досить пікантну позу в ліжку.

Раніше повідомлялося, що Нур Феттахоглу порадувала знімком, де щасливо сміється разом зі своєю дочкою.

Актриса позувала в підвісному кріслі, а дівчинка сиділа в неї на колінах. Обидві виглядають дуже розслабленими і веселими.

У підпису зірка називає дочку своїм світлом і зізналася, що не може відвести від неї погляду.

Нагадаємо, зірка "Чудового століття" спотворила обличчя пластикою, нові фото вражають: "інша людина"

Раніше Politeka писала про те, що зірка "Чудового століття" налякала новими фото після пластики: "з цим пора зав'язувати"

Також Politeka писала про те, що актриса Мер'єм Узерлі засвітила груди в ефектній фотосесії