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Турецкий сериал «Великолепный век» покорил сердца тысяч украинцев. Но это далеко не единственный достойный проект Турции

Как сообщает Politeka.net, турецкие актеры по уровню популярности и привлекательности могли бы затмить голливудских звезд. Особенно это касается мужчин актеров, каждый из которых заслуживает на звание секс-символа.

Самым популярным актером Турции является Бурак Озчивит. Красавчик играл в «Великолепном веке», «Черной любви» и шоу «Королек – птичка певчая».

Иракско-турецкий актер Селим Байрактар, который сыграл в «Великолепном веке» евнуха и советника Роксоланы, в жизни выглядит впечатляюще. Он отрастил бороду и стал очень брутальным мужчиной.

Чагатай Улусой однажды был признан лучшей моделью Турции. Мировые СМИ считают его одним из самых интересных актеров на турецком телевидении.

Кыванч Татлытуг давно приобрел известность как «турецкий Брэд Питт». Актер действительно очень похож на своего голливудского коллегу.

Гюрбей Илери, как и многие турецкие актеры, известные за пределами Турции, тоже начинал свою карьеру с «Великолепного века».

Еще один красавчик Толга Сарыташ имеет довольно европейскую внешность. Кстати, в турецком кинематографе очень много турков с европейской внешностью. Сарыташ начал сниматься с 17 лет. Он, как и многие, засветился в «Великолепном веке», после чего снимался в других популярных проектах. Также актер занимается музыкой.

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