Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей захопила яскравим фотосетом, зробленим на вулиці

Дівчина є однією з найвідоміших моделей, любить активний відпочинок і ділиться новими вправами, які допомагають підтримувати її фігуру в ідеальній формі. Цього разу дівчина вирішила показати, як розважається біля будинку і позує, вдало підкресливши свої достоїнства, повідомляє Politeka.

В цей раз дівчина захопила чином, що показала в домашній фотосесії і без зайвих прикрас. Дівчина позувала в простій майці і коротких джинсових шортиках світлого відтінку.

«фотосесія зі штатива 🤪», - лаконічно написала Соммер.

Ось що відповіли шанувальники у відповідь:

«Де єдині шанувальники в 💀 🤣», «Соммер, ви коли-небудь будете продавати кільця на своєму сайті?», «Ця камера буде добре працювати тільки для ваших шанувальників», «Моя майбутня дружина 😋», «Як ти робиш свої волосся такими довгими? Або це природно?», «Люблю стусани 💕», «Привіт, я закоханий в тебе».

Зазначимо, Соммер Рей є любителькою активного відпочинку і спорту на свіжому повітрі. За короткий термін молода дівчина встигла зібрати майже 25 мільйонів фанатів, які продовжую стежити за оновленнями знаменитості в соціальній мережі Instagram.

Володарка красивих сідниць намагається кожен день публікувати в Instagram нові відео, а також подає їх на Ютуб-платформі. Зірка постійно тішить шанувальників фотографіями, на яких вона або в стрінгах, або в обтягуючих легинсах.

Дівчина при цьому активно займається за спеціальною програмою. Її тренування досить ефективні, що видно по фігурі Соммер. Вона багато часу в своїх тренуваннях приділяє ніг а точніше сідницях які вона любить викладати через одну фотографію.

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