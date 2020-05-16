Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй восхитила ярким фотосетом, сделанным на улице

Девушка является одной из самых знаменитых моделей, любит активный отдых и делится новыми упражнениями, которые помогают поддерживать ее фигуру в идеальной форме. В этот раз девушка решила показать, как развлекается возле дома и позирует, удачно подчеркнув свои достоинства, сообщает Politeka.

В этот раз девушка восхитила образом, которые показала в домашней фотосессии и без лишних украшений. Девушка позировала в простой майке и коротких джинсовых шортиках светлого оттенка.

«фотосессия со штатива 🤪», - лаконично написала Соммер.

Вот что ответили поклонники в ответ:

«Где единственные поклонники в 💀 🤣», «Соммер, вы когда-нибудь будете продавать кольца на своем сайте?», «Эта камера будет хорошо работать только для ваших поклонников», «Моя будущая жена 😋», «Как ты делаешь свои волосы такими длинными? Или это естественно?», «Люблю пинки 💕», «Привет, я влюблен в тебя».

Отметим, Соммер Рэй является любительницей активного отдыха и спорта на свежем воздухе. За короткий срок молодая девушка успела собрать почти 25 миллионов фанатов, которые продолжаю следить за обновлениями знаменитости в социальной сети Инстаграм.

Обладательница красивых ягодиц старается каждый день публиковать в Instagram новые видео, а также представляет их на Ютуб-платформе. Звезда постоянно радует поклонников фотографиями, на которых она либо в стрингах, либо в обтягивающих легинсах.

Девушка при этом активно занимается по специальной программе. Ее тренировки весьма эффективны, что видно по фигуре Соммер. Она много времени в своих тренировках уделяет ногам а точнее ягодицам которые она любит выкладывать через одну фотографию.

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