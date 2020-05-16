Маленька дочка Максима Галкіна та Алли Пугачової продовжує підкорювати серця шанувальників

Про це пише Politeka.net.

Нове миле фото було опубліковано на фан-сторінки Єлизавети Галкіної у соцмережі Instagram.

На знімку маленька Ліза позує на кухні в сімейному палаці. На дівчинці святкове сіре плаття і руки, за традицією, вона склала на спиною.

"Наша мила Ліза", - йдеться у підписі до опублікованого знімка.

Нове фото підкорило соціальну мережу, через що шанувальники залишили десятки захоплених коментарів під публікацією.

"Дуже ніжна і красива лялечка Лізочка. Бережи її господь", "До чого ж гарна, Лізонька", "Миле створіння. Буде захоплювати своє покоління", "Красуня", "Божественна", "Відразу після сну. Гарненька", "Велика стала", "Це 100%. Вона дуже мила і солодка. Дай бог...", "Лізочка завжди дуже мила дівчинка, і розумна і талановита!", "Копія тата", "Красуня", "Як на картині", "Ангел", "Сама красива дівчинка у всій Росії", "Вона схожа на ангела", - написали вони в комментариях.

До цього ми писали, що Галкін опублікував відео з розвагами їх з Пугачовою дітей.

Брат і сестра влаштували біг з імпровізованими перешкодами, не виходячи з дому. На кадрах вони перестрибують через перешкоди, залазять на стільці і намагаються випередити один одного.

«У нас домашня естафета з перешкодами», - коментує за кадром Галкін.

Шанувальники артиста активно коментували відео. При цьому деякі зазначили, що такі забави можуть бути небезпечними для маленьких дітей.

Нагадаємо, Алла Пугачова налякала зовнішнім виглядом на фото зі своїми дітьми.

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом.

Також Politeka писала, що дочка Галкіної і Пугачової показала секретне місце, де ховається від батьків.