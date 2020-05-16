Курс долара на вихідних 18 травня кардинально здивує українців

Як передає Politeka.net, про це йдеться на офіційному порталі Нацбанку.

Зокрема, державний регулятор вирішив зміцнити курс гривні більш ніж на 4 копійки по відношенню до долара і на 2 копійки по відношенню до євро.

Так, Національний банк встановив офіційні курси валют на 18 травня на наступному рівні:

– 100 американських доларів – 2663,80 гривень (-0,0412 грн)

– 100 євро – 2876,77 гривень (-0,2422 грн).

Що стосується курсу долара на міжбанківському валютному ринку, то в продаж він просів на 6 копійок до 26,63 грн/дол., в покупці також впав на 6 копійок – до 26,61 грн/дол. Курс євро, в свою чергу, у продажу виріс на 5 копійок – до 29,85 гривень за євро.

Раніше ми розповідали про те, що провідні аналітики не рекомендують українцям в умовах карантину продавати валюту.

Навпаки, зараз українцям краще купувати долар незважаючи на те, що комусь курс валют може здатися не дуже вигідним.

Експерти попереджають, що незабаром курс долара в Україні піде вгору, а останній сприятливий шанс для купівлі доларів як засобу накопичення кажуть буде на наступному тижні.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин попередив українців, що інфляційний тренд нікуди не зник. За його словами, у бізнесу є попит на валюту, і коли країна почне виходити з карантину, почнуть активно купувати долари.

Нагадаємо, долар продовжує пробивати дно, цифри в обмінниках здивують: на скільки зміниться курс.

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