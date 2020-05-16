Курс доллара на выходных и 18 мая кардинально удивит украинцев

Как передает Politeka.net, об этом говорится на официальном портале Нацбанка.

В частности, государственный регулятор решил укрепить курс гривни более чем на 4 копейки по отношению к доллару и на 2 копейки по отношению к евро.

Так, Национальный банк установил официальные курсы валют на 18 мая на следующем уровне:

– 100 американских долларов – 2663,80 гривен (-0,0412 грн)

– 100 евро – 2876,77 гривен (-0,2422 грн).

Что касается курса доллара на межбанковском валютном рынке, то в продаже он просел на 6 копеек до 26,63 грн/долл., в покупке упал также на 6 копеек – до 26,61 грн/долл. Курс евро, в свою очередь, в продаже подрос на 5 копеек – до 29,85 гривен за евро.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущие аналитики не рекомендуют украинцам в условиях карантина продавать валюту.

Наоборот, сейчас украинцам лучше покупать доллар несмотря на то, что кому-то курс валют может показаться не очень выгодным.

Эксперты предупреждают, что скоро курс доллара в Украине пойдет вверх, а последний благоприятный шанс для покупки долларов как средства накопления говорят будет на следующей неделе.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупредил украинцев, что инфляционный тренд никуда не исчез. По его словам, у бизнеса есть спрос на валюту, и когда страна начнет выходить из карантина, начнут активно покупать доллары.

Напомним, доллар продолжает пробивать дно, цифры в обменниках удивят: на сколько изменится курс.

Как сообщала Politeka, доллар резко ослаб, гривна готовит новое наступление: чего ждать украинцам.

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