Супермодель Ирина Шейк порадовала фанатов кадром из жаркой фотосессии

Свежий снимок она опубликовала в сториз на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Ирина с мокрыми волосами и ярким макияжем стоит, держа в руках стакан. Она запрокинула голову, в руках у нее кусочек льда. Модель расстегнула кофточку таким образом, что в кадр попала ее грудь, втиснутая в кружевное белье. На фото Шейк настоящая красотка. Вероятно, ее бывший - актер Брэдли Купер кусает локти, глядя на такую красоту.

Поклонники не смогли оставить комментарии под фото, так как в сториз отсутствует такая возможность.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк поделилась соблазнительным фото. Модель улеглась на полу в одном белье, расставив при этом ноги. Шейк смотрела в кадр, будоража фантазию своих поклонников.

Кроме этого, недавно Шейк поделилась снимком в домашней ретро-обстановке, что придало кадру неповторимый шарм. Модель позировала в зеленом топе и коротких синих шортиках, которые подчеркивают идеальную фигуру и обнажают стройные ножки.

Отметим, что Шейк долгое время называли одной из самых красивых женщин мира. Девушка родилась и выросла в России, но смогла построить карьеру в модельном бизнесе.

Напомним, что Ирина Шейк ошарашила снимком в постели с Путиным, сеть кипит: Брэдли Купер будет в ауте.

Как сообщала Politeka, Ирина Шейк в экстра-мини взбудоражила снимком со знаменитой подругой, оценили не все: "Монстр".

Также Politeka писала, что роскошная Ирина Шейк в одних трусах всполошила кадрами из бурной молодости: топ горячих фото.