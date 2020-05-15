Онука легендарного актора Михайла Боярського Катерина похвалилася пишними обсягами в незвичайному ракурсі

На фото Боярська позує в шкіряній сукні з прозорим декольте. Дівчина дивилася в камеру, залишивши волосся розпущеним, що звисали прямо на пишний бюст. Груди у красуні настільки велика, що складно уявити, як вона не вирвалася з такого вузенького наряду. Фото вийшло дуже жарким і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Але спочатку дозвольте мені зробити селфи", - написала Катерина.

Фанати поставили понад 400 лайків і написали кілька коментарів:

"У тебе груди красива", "Гаряче як завжди)))", "Катерина, нехай ваш погляд буде завжди таким чистим, добрим і щирим!!! Адже очі-це дзеркало душі!!!!", "Прекрасний вигляд у тебе", "Катя просто шикарно все", "Прекрасна".

Раніше ми повідомляли, що внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала вечірній образ.

На фото Боярська показала себе в чорних штанях і майці з величезним декольте. Волосся у красуні були розпущені і вона посміхалася на камеру. Катерина сиділа на підвіконні поруч з великим кімнатною квіткою, а за вікном можна побачити прекрасний вид Пітера.

Повідомлялося, що 34-річна актриса Єлизавета Боярська, донька радянського артиста Михайла Боярського, порадувала шанувальників новим постом.

На зірці був светр з дірками, який здавався рваним.

В пості актриса написала про те, як люди будуть себе вести після закінчення карантину.

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