Американська фітнес-модель Ана Чері блиснула новим вечірнім образом в прозорій сукні

Так, в цей раз знаменитість захопила видом в незвичайному вбранні, що ледь прикривають її гідності. Дівчина з'явилася в прозорій сукні персикового кольору, пише Politeka.

Схоже, останнім часом зірка вирішила розбавити стрічку не тільки пляжними кадрами та фото з тренувань, але ще і спекотним видом плаття ніжного відтінку і такого ж кольору нижній білизні.

«Я просто хочу сказати вам, спасибі. Я ціную всіх вас, підтримку та любов, яку ви мені надаєте – ви всі чудові! Ви можете задати мені питання або просто залишити мені смайлики 🙌🏼 Всім гарного дня !!!», - написала Чері.

Ось що відповіли користувачі:

«Відмінно виглядає 🌹🌻💋👈👄🌼👌», «Мені подобається твоє плаття, ти дивна 😉💓🖐», «Чудово», «@anacheri Мені б дуже хотілося дізнатися розмір плаття, яке ти носиш, будь ласка. 😊», «Приголомшуючий персик», «за тобою йдуть мільйони - ймовірно, цього не побачиш, але ти найкрасивіша жінка 🥵🥵».

До цього фітнес-модель похвалилася вечірнім чином в стильному вечірній сукні з досить глибоким і сміливим декольте. Дівчина здивувала шанувальників рідкісним кадром, зробленим не під час пляжній фотосесії. Як відомо, останнім часом на сторінці Ани і на її фан-сторінках з'являються виключно кадри з літніх фотосесій і тільки в купальниках.

Вечірній образ - легке чорне плаття з великим декольте - дівчина доповнила акуратною срібним ланцюжком, легким макіяжем і акуратною укладанням. Схоже, модель вирішила вбити стильним цибулею, який можна побачити далеко не так часто на зірці.

Дівчина є фітнес-тренером, активно займається спортом і навіть встигла прорекламувати спеціальну спортивний одяг для тренувань, популярність якої після цього зросла в рази. Під постом фанати тут же написали безліч компліментів, написавши, що дівчина виглядає, як "грайлива кішечка".

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