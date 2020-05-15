Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей показала нові гарячі кадри з останньої фотосесії

Дівчина є однією з найвідоміших моделей, які підкорюють соціальні мережі. Знаменитості з легкістю удалется привертати увагу до себе завдяки стильним фото та відеозаписам. Фітнес-модель не боїться також експериментувати і з'являється в нових образах. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

В цей раз дівчина приміряла спокусливий наряд і позувала у машини, роблячи вигляд, що активно нею займається і щось лагодить. Зухвалий вигляд вразив шанувальників:

«У кого-небудь є які-небудь перемички?», - жартівливо поцікавилася дівчина.

Ось що відповіли користувачі:

«Респект 🤘», «Цей погляд це все 😍😍», «Спокусилися не тільки фанати», «Машина гаряче тебе», «Як ти така ідеальна?», «Мені завжди подобається тримати їх під заднім сидінням мого вантажівки, і я впевнений, що вони все ще там», «Да. Мені потрібно місце, хоча @sommerray», «ти ангел, міс Соммер, Рей», «О, ти така гарна!».

Зазначимо, Соммер Рей є любителькою активного відпочинку і спорту на свіжому повітрі. За короткий термін молода дівчина встигла зібрати майже 25 мільйонів фанатів, які продовжую стежити за оновленнями знаменитості в соціальній мережі Instagram.

Володарка красивих сідниць намагається кожен день публікувати в Instagram нові відео, а також подає їх на Ютуб-платформі. Зірка постійно тішить шанувальників фотографіями, на яких вона або в стрінгах, або в обтягуючих легинсах.

Дівчина при цьому активно займається за спеціальною програмою. Її тренування досить ефективні, що видно по фігурі Соммер. Вона багато часу в своїх тренуваннях приділяє ніг а точніше сідницях які вона любить викладати через одну фотографію.

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