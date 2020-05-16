Американська фітнес-модель Ана Чері показала себе в спортивному стилі

Зірка продемонструвала апетитні форми в облягаючому одязі, пише Politeka.net. Топік підкреслив пишні принади, які, здавалося, ось-ось вистрибнуть.

Крім того, верх наряду мав довжину, що дозволяє милуватися пружним пресом і тонкою талією. Були помітні кубики на животі.

Спортивні штани обтягнули струнке тіло і пишні стегна.

Ана Чері розпустила середньої довжини хвилясте волосся і подивилася в камеру. Зірка відкрила блискучі пухкі губи, зробивши образ більш спокусливим.

Знаменитість постала на краєчку ліжку, розкинувши руки з боків: "Який зайчик".

"Тренуйтеся зі мною на IG в прямому ефірі на сторінці @cheri_fit 3 рази в тиждень 🙌🏼💪🏼😅 Дами заходьте на сторінку @cheri_fit для отримання детальної інформації 👏🏼👏🏼👏🏼 #CheriFit #CheriGang", - підписала знімок модель.

За шість годин пост зібрав понад 60 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі назвали Чері прекрасною, гарячою та солодкою дівчиною.

Нагадаємо, Ана Чері продемонструвала достоїнства своєї фігури в крихітному купальнику з леопардовим принтом.

Модель вирішила здивувати яскравим виглядом під час зйомок на природі.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері постала в помаранчевому топі і трусиках. Дівчина стояла біля панорамного вікна і засвітила п'яту точку наскільки це можливо в відображенні.

Нагадаємо також, що Ана Чері стояла спиною до камери і світила п'ятою точкою в короткій сукні. В результаті сідниці виявилися майже не прикритими.

Модель посміхалася на фото і раділа вітряному дню, який задер наряд і засвітив найпікантніше.

Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

А ще Politeka писала, що розкішна Ана Чері показала «близнят» без білизни

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері у вбранні з вирізом зігнулась заради гарячих знімків