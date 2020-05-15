На виплату проіндексованих пенсій українцям у травні направлені додаткові 2,5 млрд грн
Про це прес-служба Пенсійного фонду повідомила на своїй сторінці в Фейсбук. У повідомленні наголошується, що виплати за травень продовжують фінансуватися за затвердженим графіком, а крім того на них було направлено ще 2,5 млрд грн. Всього з березня було профінансовано пенсій на суму 22,5 млрд грн.
В ПФУ запевняють, що всі пенсіонери отримають пенсії у встановлені терміни, проте в коментарях деякі українці скаржаться на проблеми з виплатами.
«Інваліди і не проіндексували чому???мені по інвалідності нічого не додали», «Добрий день підкажіть будь-ласка чому моїй мамі не додали 500грн. Їй у березні виповнилося 80 років», «Обіцяли проіндексувати пенсії на 11%. З 2000грн. 11%- 220грн. А люди отримують по 100грн...чому?», «багато дивного в пенсіях, люди працювали в свій час, а зп були маленькі, зі стажем 40 років, пенсію дають копійки...», «При цьому сором'язливо замовчують: Скільки пішло на квітневу зарплату ЦВК і Кабміну. Там сума буде покруче», - пишуть люди.
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Грошей не вистачає, в Кабміні розкрили масштабні проблеми з пенсіями: "Скоротиться на..."
Відзначимо, що в травні українцям проіндексували пенсії, проте підвищення отримали не всі.
Як виявилося, дві категорії пенсіонерів залишилися без надбавок, а нової індексації в цьому році проводити не планується.
Як розповіла заступник начальника головного управління Пенсійного фонду Олена Бойко, розрахунок був індивідуальним. Зокрема, в столиці він становить приблизно 320 гривень.
Таким чином, не підвищили тим, хто отримував вище середньої константи, про яку йдеться в урядовій постанові. Раніше цей показник становив 4404 гривні, а після 11% підвищення - 4888.
Нагадаємо, грошей не вистачає, в Кабміні розкрили масштабні проблеми з пенсіями: "Скоротиться на...".
Як повідомляла Politeka, хто залишиться без надбавок до пенсій в 2020 році: у Пенсійному фонді дали роз'яснення.
Також Politeka писала, що перерахунок пенсій українцям, в Пенсійному фонді розкрили деталі: «Не підвищили тим, хто...».