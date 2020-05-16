Модель Демі Роуз перевершила саму себе стильним образом в леопардовій сукні з глибоким декольте

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, вирішила приголомшити фанатів новим стильним чином, який приміряла під час прогулянки по місту. Дівчина справила враження на фоловерів саме своєю розкішною фігурою, повідомляє Politeka.net.

останнім часом на сторінці зірки з'являється все більше пляжних кадрів і фото, зроблених на природі. Однак, зрідка Демі дивує кадрами, які зроблені під час вечірок або стильних фотосесій у сукнях.

На новому фото дівчина постала в витончене плаття в підлогу на тонких лямках і з досить значним декольте. Леопардовий принт відразу ж привернув увагу фанатів:

«Гострота цього фото перевантажена ❤️❤️», «Besitos», «Моя дружина 👪», «❤️ insisto tienes unos pies🔥😍», «Мої очі горять! 🔥», «форми занадто прекрасні 👏👏👏👏», «Ось це прелесно😮🔥😍», «🌹🌹🌹🔥🔥😍такі краси не приховати 😍💖💋💋💋💋💋», - написали користувачі.

До цього Роуз позувала лежачи на яскраво-жовтому нягком дивані, показуючи всю себе у відкритому купальнику з блискучої тканини, зовсім не приховує її гідності. Дівчина з легкою посмішкою на обличчі буквально покориал фанатів:

«Wooow люблю цей купальник на світлі 🔥🔥🔥🔥», «ми дійсно йдемо на підставу факту «я найкрасивіша жінка в світі», «Прекрасної ночі 💕❤️🙈», «Такі великі», «Приголомшливо 🔥🔥🔥🔥», «Королева ночі👸🏻», «Я люблю тебе, дитинко ❤️», «Wowwww чудова дівчинка 🔥😍», «шоколадна дівчинка», - написали шанувальники.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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