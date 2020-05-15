Відома українська співачка Камалия, дружина мільярдера Мохаммада Захура, розповіла про пограбування

Камалія розповіла в інтерв'ю "Зоряному шляху", що вона повинна була переїжджати в столичну квартиру, коли все сталося. Речі вже встигли перевезти на нове місце, де все вкрали. Про це пише Апостроф.

"Ми повинні були переїхати в столицю, так як обміняли свою львівську квартиру на київську. І вже відправили контейнер, тому всі речі були на місці", - зазначає Камалія, згадуючи пограбування.

Коли співачка була ще у Львові, їм зателефонували з Києва і сказали, що сталася біда - в квартиру, яка розташовувалася на верхніх поверхах, проникли зловмисники.

"Батьки були в паніці. Ми купили квитки на перший же поїзд і поїхали в столицю, - згадує зірка. - Наша квартира знаходилася на Теремках на 9-му поверсі. Злодії залізли з пожежного шланга з технічного поверху. Потім вибили кватирку, через вікно проникли в квартиру і винесли дуже багато речей вночі через двері".

Камалія заявила, що в житло перебувало багато цінних речей, які сім'я придбала в Угорщині, де вони проживали, протягом шести років. Очевидці розповіли, що злодії в нахабну приїхали на машині і вивантажували речі, які вкрали у співачки.

Повідомлялося, що Українська артистка Камалія поділилася своїми думками з приводу відомого фільму.

На знімку співачка позувала у білій блузі з великими рукавами. Наряд мав великий виріз і з нього визирала груди. Також блискучий пояс підкреслив тонку талію української знаменитості.

Латексні штани підкреслили пружну п'яту точку і стрункі ніжки артистки.

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