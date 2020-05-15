Известная украинская певица Камалия, супруга миллиардера Мохаммада Захура, рассказала об ограблении

Камалия рассказала в интервью "Звездному пути", что она должна была переезжать в столичную квартиру, когда все произошло. Вещи уже успели перевезти на новое место, где все украли. Об этом пишет Апостроф.

"Мы должны были переезжать в столицу, так как обменяли свою львовскую квартиру на киевскую. И уже отправили контейнер, поэтому все вещи были на месте", - отмечает Камалия, вспоминая ограбление.

Когда певица была еще во Львове, им позвонили из Киева и сказали, что произошла беда - в квартиру, которая располагалась на верхних этажах, проникли злоумышленники.

"Родители были в панике. Мы купили билеты на первый же поезд и поехали в столицу, - вспоминает звезда. - Наша квартира находилась на Теремках на 9-м этаже. Воры залезли по пожарному шлангу с технического этажа. Затем выбили форточку, через окно проникли в квартиру и вынесли очень много вещей ночью через двери".

Камалия заявила, что в жилище находилось много ценных вещей, которые семья приобрела в Венгрии, где они проживали на протяжении шести лет. Очевидцы рассказали, что воры в наглую приехали на машине и сгружали вещи, которые украли у певицы.

Сообщалось, что Украинская артистка Камалия поделилась своими мыслями по поводу известного фильма.

На снимке артистка позировала в белой блузе с большими рукавами. Наряд имел большой вырез и из него выглядывала грудь. Также блестящий пояс подчеркнул тонкую талию украинской знаменитости.

Латексные брюки подчеркнули упругую пятую точку и стройные ножки артистки.

Напомним, самая богатая певица Украины потеряла голову и штаны перед полуголыми красавцами

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины задрала ноги перед раздетыми мачо, видео не для детей

А еще Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины показала, как работает руками



