Щорічно журнал People складає рейтинг найкрасивіших жінок світу, поміщаючи на обкладинку найчарівнішу представницю жіночої статі

Politeka.net вирішила згадати, хто із знаменитостей ставав володарем цього титулу за останні 20 років. Зазначимо, що критерії, за якими People робить свій вибір, нікому невідомі.

У 2004 році найкрасивішою жінкою світу була визнана Дженніфер Еністон, яка на той момент ще була щасливою дружиною Бреда Пітта. У 2016 році артистка знову отримала це звання.

А ось в 2006 році головною красунею світу знову була визнана дружина Пітта. Тільки інша. Почесний титул віддали актрисі Анджеліні Джолі.

Голлівудська зірка Джулія Робертс за останні 20 років визнавалася найкрасивішою в світі безліч разів. Її визнали переможницею в 2005, 2010 і 2017 роках. При чому, під час останньої номінації їй було 49 років.

Співачка Бейонсе отримала цей титул в 2012 році, а перед нею головною красунею 2011 року визнали Дженніфер Лопес.

Ще одна колишня пасія Бреда Пітта Гвінет Пелтору отримала титул в 2013 році. Як бачимо, актор обирає найкрасивіших жінок світу собі в пару.

У 2015 році головною красунею світу стала Сандра Буллок.

В 2018 році прикрасила обкладинку журналу співачка Пінк, а в 2019 році на обкладинку помістили актрису Дженніфер Гарнер.

Нагадаємо, що доросла донька Гвінет Пелтору розбурхала ангельським обличчям: «Солодка».

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