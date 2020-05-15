Голлівудська зірка Гвінет Пелтроу відсвяткувала 16-річчя своєї старшої доньки Еппл

Про це актриса повідомила на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. Вона опублікувала фото своєї дорослої доньки, привітавши її з цією важливою датою. Зазначимо, що дочка актриси і соліста групи "Coldplay" Кріса Мартіна справжня красуня і виглядає трохи старше своїх років. Вона була одягнена в сукню, яка демонструвала її стрункі довгі ноги. У дівчини світле волосся і в цілому вона дуже схожа на матір.

«Я не можу повірити, що насправді пишу ці слова, але ... щасливі солодкі шістнадцять, моя люба дівчинка. Ти світло мого серця, ти чиста радість. Ти дуже розумна, і у тебе найкраще, саме блискуче почуття гумору», - зазначила актриса.

47-річна Пелтроу додала, що їй дуже пощастило бути матір'ю Еппл.

За кілька годин пост актриси оцінили більше 400 тисяч осіб. В коментарях друзі зірки і шанувальники стали приєднуватися до привітань дівчини.

«Шикарна дівчина (всередині і зовні). Гарне повідомлення. З Днем Народження, мама і з днем народження твоя прекрасна донька», «Чудово і яка чудова посмішка!», «Супер модель», «Солодка крихітка», «О, чорт візьми, я не можу повірити, що їй 16 років! Яка чудова», «Яблуко від яблуні не далеко впало», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що сама Гвінет в 2013 році була визнана найкрасивішою жінкою за версією журналу People. Схоже, дочка піде по її стопах.

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