Ежегодно журнал People составляет рейтинг самых красивых женщин мира, помещая на обложку самую очаровательную представительницу женского пола

Politeka.net решила вспомнить, кто из знаменитостей ставал обладательницей этого титула за последние 20 лет. Отметим, что критерии, по которым People делает свой выбор, никому неизвестны.

В 2004 году красивейшей женщиной мира была признана Дженнифер Энистон, которая на тот момент еще была счастливой женой Брэда Питта. В 2016 году артистка снова получила это звание.

А вот в 2006 году главной красоткой мира снова была признана супруга Питта. Только другая. Почетный титул отдали актрисе Анджелине Джоли.

Голливудская звезда Джулия Робертс за последние 20 лет признавалась красивейшей в мире множество раз. Ее признавали победительницей в 2005, 2010 и 2017 годах. При чем, во время последней номинации ей было 49 лет.

Певица Бейонсе получила этот титул в 2012 году, а перед ней главной красоткой 2011 года признали Дженнифер Лопес.

Еще одна бывшая пассия Брэда Питта Гвинет Пэлтору получила титул в 2013 году. Как видим, актер выбирает красивейших женщин мира себе в пару.

В 2015 году главной красоткой мира стала Сандра Буллок.

В 2018 году обложку журнала украсила певица Пинк, а в 2019 году на обложку поместили актрису Дженнифер Гарнер.

Напомним, что подросшая дочка Гвинет Пэлтору взбудоражила ангельским лицом: «Сладкая».

Как сообщала Politeka, трагедия в семье Анджелины Джоли, актриса не сдержалась: "Ее смерть изменила меня".

Также Politeka писала, что Беллуччи, Стоун, Робертс и другие звезды за 50, которые выглядят безупречно: фотографии красоток.