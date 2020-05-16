Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, похвалилася ідеальним відпочинком на яхті

Молода знаменитість, схоже, вирішила відпочити від сірих буднів і відволіктися під час відпочинку. На цей раз модель приміряла стилньый яскравий купальник і показала, як розважається на яхті. Дівчина викликала фурор серед шанувальників, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз Анастаси з'явилася в яскраво-малинову купальнику, модною кепці сріблястого відтінку і без будь-яких прикрас. Дівчина підкорила не лише видом в бікіні, але ще і новим відтінком волосся - світлі локони Квітко стали ще яскравіше, про що також не забули згадати фанати.

«Червоний підходить вам дуже добре, моя любов, дитинко 🌹🌹🌹🌹🌹🌹», «Така красива, дитинко❤️❤️😍😍🔥🔥🔥😮😮», «Ці стегна .. вау», «Ти така гаряча», «Богическая», «Ти найкрасивіша з ніг до голови👄👄❤️❤️», «Ідеальне тіло», «Я бажаю тебе», «Гарячий вид👌👌👌👌😍😍», «Привіт, дитинко, ти знаєш, я люблю, як ти виглядаєш в червоному 😚😚😚😚😚😚», - пишуть захоплені фанати.

Схоже, дівчина не сумує на карантині і не збирається себе сильно обмежувати - нові кадри зірки зі зйомок і навіть домашні стильні селфи продовжують з'являтися не тільки на її сторінці, але і на фан-акаунтах із завидною регулярністю.

Дівчина любить гуляти на пляжі, відвідувати вечірки і хвалитися незвичайними образами без білизни або під час спеціальних рекламныъ зйомок. Шанувальники, як і очікувалося, бурхливо відреагували але нове фото зірка, написавши безліч коментарів і підкресливши, що такі форми дівчата - приховувати гріх, а сама вона - "солодка крихітка".

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.