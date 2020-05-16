Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвасталась идеальным отдыхом на яхте

Молодая знаменитость, похоже, решила отдохнуть от серых будней и отвлечься во время отдыха. В этот раз модель примерила стилньый яркий купальник и показала, как развлекается на яхте. Девушка произвела фурор среди поклонников, сообщает Politeka.

Так, в этот раз Анастаси появилась в ярко-малиновом купальнике, модной кепке серебристого оттенка и без каких-либо украшений. Девушка покорила не только видом в бикини, но еще и новым оттенком волос - светлые локоны Квитко стали еще ярче, о чем также не забыли упомянуть фанаты.

«Красный подходит вам очень хорошо, моя любовь, детка 🌹🌹🌹🌹🌹🌹», «Такая красивая, детка❤️❤️😍😍🔥🔥🔥😮😮», «Эти бедра .. вау», «Ты такая горячая», «Богическая», «Ты самая красивая из ног до головы👄👄❤️❤️», «Идеальное тело», «Я желаю тебя», «Горячий вид👌👌👌👌😍😍», «Привет, детка, ты знаешь, я люблю, как ты выглядишь в красном 😚😚😚😚😚😚», - пишут восхищенные фанаты.

Похоже, девушка не скучает на карантине и не собирается себя сильно ограничивать - новые кадры звезды со съемок и даже домашние стильные селфи продолжают появляться не только на ее странице, но и на фан-аккаунтах с завидной регулярностью.

Девушка любит гулять на пляже, посещать вечеринки и хвастаться необычными образами без белья или во время специальных рекламныъ съемок. Поклонники, как и ожидалось, бурно отреагировали но новое фото звезда, написав множество комментариев и подчеркнув, что такие формы девушки - скрывать грех, а сама она - "сладкая крошка".

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.