Українським пенсіонерам провели індексацію у травні, однак підвищення торкнулося не всіх

Подробиці повідомила заступниця керівника головного управління Пенсійного фонду Олена Бойко в ефірі «Суспільного».

Підвищення виплат обійшло стороною дві групи українських пенсіонерів.

При проведенні індексації брався до уваги коефіцієнт заробітної плати і коефіцієнт стажу.

Перерахунок проводили на підставі основного розміру пенсії, не враховуючи підвищення та доплати.

Таким чином, пенсіонери, у яких середня константа вже вище, ніж зазначено в постанові Кабміну, доплат не отримали. Раніше такий показник був на рівні 4404 гривні. Потім його підняли на 11% до 4778 гривень.

Таким чином, у пенсіонерів, які виходили на пенсію в 2019-2019 роках, показник вище, тому для них перерахунок не виробляли.

Також збільшення пенсії не торкнулося тих, хто отримує пенсію за спеціальними законами. Однак зараз їм проводиться оцінка розміру пенсії, призначеної відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Цій категорії пенсіонерів потрібно чекати до 25 травня, а їх пенсії теж зростуть.

За даними Пенсійного фонду, в рамках індексації виплати українських пенсіонерів повиростали таким чином:



на 100 гривень - 45% пенсіонерів,

від 100 гривень до 400 гривень - 37,9% пенсіонерів,

від 400 гривень до 500 гривень - 6,1% пенсіонерів,

від 500 гривень до 700 гривень - 5,6% пенсіонерів,

від 700 гривень до 1000 гривень - 3,1% пенсіонерів,

більше 1000 гривень - 2,3% пенсіонерів.

З початку травня Пенсійний фонд профінансував виплату пенсій українцям на суму 22,5 млрд гривень.

Зазначимо, багато українці обурені розміром індексації. Більше того, чимало тих, хто не отримав надбавку, хоча за законом вона належить.

«Дивно, як ніби людина живе, їсть і пр. в часи своєї заробітної плати , а не в 2020 році . Моїй бабусі до пенсії 2000 грн додали теж всього 100 грн», «багато дивного в пенсіях, люди працювали в свій час, а зп були маленькі, зі стажем 40 років, пенсію дають копійки...», «Чому немає індексації, сорок років стажу», «А як тим,у кого 1630? Їм як жити,а ще карантин? Хоча 29лет стаж. У травні щось буде?», - обурюються в мережі.

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