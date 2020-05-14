Дружина принца Гаррі Меган Маркл була справжньою покорителькою чоловічих сердець вже у шкільні роки

Про це розповів в подкасті Reality Life with Kate Casey зірка американського реаліті-шоу Браво Нема Ванд. Він зізнався, що в школі дружив з майбутньою герцогинею, хоч вона і була на рік старша.

Ванд згадав випадок, коли Маркл вивчила фразу мовою фарсі спеціально для того, щоб зачарувати його. За його словами, дівчині подобалося підкорювати серця хлопців.

«Вона знала, що робить. Вона майстерно грала з нашими серцями. Одного разу ми були на вечірці, і вона сіла мені на коліна. Ми сиділи ніс до носа. Для 16-річного хлопця це емоційний момент. Вона сказала мені на фарсі: "Ти гарний". Я запитав її: "Звідки ти знаєш фарсі?" Вона сказала: "Я вивчила це для тебе". Потім вона пішла», - згадує Vendes.

Він додав, що в шкільні роки всі навколо нього були закохані у Меган, адже вона була дуже милою і доброю.

Сама Маркл вчилася в католицькій жіночій школі «Непорочне серце» в Лос-Анджелесі. Її шкільні подруги також визнають, що вже тоді майбутня актриса була дуже харизматичною і цілеспрямованою. За їх словами, вони вже тоді бачили, що в житті вона досягне багато чого.

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