Жена принца Гарри Меган Маркл была настоящей покорительницей мужских сердец уже в школьные годы

Об этом рассказал в подкасте Reality Life with Kate Casey звезда американского реалити-шоу Браво Нема Ванд. Он признался, что в школе дружил с будущей герцогиней, хоть она и была на год старше.

Ванд вспомнил случай, когда Маркл выучила фразу на языке фарси специально для того, чтобы его очаровать. По его словам, девушке нравилось покорять сердца парней.

«Она знала, что делает. Она мастерски играла с нашими сердцами. Однажды мы были на вечеринке, и она села мне на колени. Мы сидели нос к носу. Для 16-летнего парня это эмоциональный момент. Она сказала мне на фарси: "Ты красивый". Я спросил ее: "Откуда ты знаешь фарси?" Она сказала: "Я выучила это для тебя". Потом она ушла», - вспоминает Ванд.

Он добавил, что в школьные годы все вокруг него были влюблены в Меган, ведь она была очень милой и доброй.

Сама Маркл училась в католической женской школе «Непорочное сердце» в Лос-Анджелесе. Ее школьные подруги также признают, что уже тогда будущая актриса была очень харизматичной и целеустремленной. По их словам, они уже тогда видели, что в жизни она добьется многого.

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