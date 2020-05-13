Принц Гарри всерьез скучает по жизни в Соединенном Королевстве

Об этом пишет известный таблоид The Daily Star.

По информации журналистов, Гарри после переезда с Меган Маркл в Соединенные Штаты захотел вернуться в Лондон.

Таблоид уверяет, что Гарри очень тяжело перенес "бегство" из Букингемского дворца и постоянные переезды в Канаду и США.

Его подруга Джейн Гудолл в комментарии журналистам призналась, что он «считает новую жизнь немного сложной».

Журналисты также утверждают, что еще 7 мая Гарри якобы жаловался друзьям, что скучает по армейским временам и чувствует, что «вся его жизнь перевернулась с ног на голову». Экс-герцог Сассекский добавил, что не может осознать все изменения, произошедшие с момента отказа от королевских привилегий и переезда с Меган Маркл.

Обозреватель жизни королевской семьи Ричард Фицвильямс заявил, что принц Гарри может чувствовать себя на новом месте бесполезным.

«Гарри, несомненно, счастлив быть с Меган и Арчи, но если все последние сообщения - это правда, то какая-то часть его рвется домой», - утверждает он.

По словам королевского обозревателя, Гарри после переезда с Меган Маркл в Калифорнию нечем заняться, так как из-за пандемии смертельного китайского вируса его личный проект - спортивные соревнования для ветеранов Invictus - был отменен, а запуск совместного с женой благотворительного фонда отложен.

«Он любит заниматься чем-то полезным и отдается этому целиком. А в Голливуде сейчас у него нет возможности делать что-то, что могло бы помочь людям, особенно, простым людям», - добавил он в общении с журналистами.

Стоит напомнить, что самостоятельная жизнь Меган Маркл и принца Гарри началась с 1 апреля, сейчас они временно обосновались в Лос-Анджелесе на вилле магната Тайлера Перри.

Особняк в котором они живут стоит порядка 18 миллионов долларов. Герцогиня выбрала это место новым домом, ведь в Лос-Анджелесе живут ее подруги Серена Уильямс и Эбигейл Спеснер.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

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