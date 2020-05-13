Принц Гарри оконфузился в сети во время видеообращения к молодежи из благотворительного фонда из-за своей жены Меган Маркл

Как сообщает Politeka, кадры были размещены на YouTube.

Так, принц Гарри обратился к молодежи из волонтерской организации Onside Youth Zones, которая находится под его патронажем. Однако во время обращения он почему-то процитировал собственную жену.

«Проблемы, с которыми вы, ребята, сталкиваетесь каждый день, невероятны. Но многие этого никогда не поймут. У вас есть силы, чтобы справиться. И у вас есть поддержка сообщества OnSide, семейства OnSide. Снимаю шляпу перед каждым из вас за выживание, но в то же время и процветание», - отметил он.

Уточним, что фразу про шляпу Гарри использовал вслед за женой – Меган говорила ее в документальном фильме «Гарри и Меган: африканское путешествие». Однако и на этом история не закончилась. Принц Гарри использовал еще одну, не менее популярную фразу – «Все проходит, пройдет и это».

«Последние шесть недель очень сильно усложнили вашу жизнь. Все проходит, пройдет и это. Но прежде, чем вы это поймете, вы снова соберетесь все вместе, вероятно, в Youth Zone, и отлично проведете время», - подчеркнул он.

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