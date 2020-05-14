Модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, показала бездоганну фігуру в крихітному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Проводячи час за читанням книг і любов'ю до свого цуценяті, я ніколи не втомлююся від цього», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімках Квітко в крихітному топі демонструє бездоганну фігуру. Форми буквально хочуть «вистрибнути» з вбрання дівчини. Це стало причинно бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Бомбезний красуня», «це вже занадто. Від тебе неможливо відірвати очей», «про мій боже, як же ти красива», «божественна», «ти дівчина з моїх снів», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, знаменита російська модель Анастасія Квітко здивувала новим купальником зі сміливими вирізами на грудях

Дівчина прославилася завдяки рекламі нижньої білизни, показуючи ідеальні фотозйомки на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Цього разу молода співачка здивувала фото з новому образі.

Так, дівчина постала перед фанатами в крихітному купальнику зі стильними кільцями на грудях, які чи утримують топ Анастасії. При цьому принт на одязі Квітко вельми екстравагантний - з яскравих відтінків, змішаних один з одним. Дівчина виглядає особливо яскраво на тлі сонячного пляжу, а її очі приховують сонцезахисні окуляри.

При цьому світле волосся Анастасія залишила розпущеним, останнім часом модель віддає перевагу природні образи з акцентом на її фігуру. Шанувальники відзначили, що напруга у цього купальника "на межі", натякаючи на те, які великі форми у дівчини.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.