Модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, показала безупречную фигуру в крохотном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Проводя время за чтением книг и любовью к своему щенку, я никогда не устаю от этого», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимках Квитко в крохотном топе демонстрирует безупречную фигуру. Формы буквально хотят «выпрыгнуть» из наряда девушки. Это стало причинно бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Бомбезная красавица», «это уже слишком. От тебя невозможно оторвать глаз», «о мой бог, как же ты красива», «божественная», «ты девушка из моих снов», - пишут они.

Как сообщалось ранее, знаменитая российская модель Анастасия Квитко удивила новым купальником со смелыми вырезами на груди

Девушка прославилась благодаря рекламе нижнего белья, показывая идеальные фотосъемки на своей странице в социальной сети Инстаграм. В этот раз молодая знаменитость удивила фото с новом образе.

Так, девушка предстала перед фанатами в крошечном купальнике со стильными кольцами на груди, которые едва ли удерживают топ Анастасии. При этом принт на одежде Квитко весьма экстравагантный - из ярких оттенков, смешанных друг с другом. Девушка выглядит особенно ярко на фоне солнечного пляжа, а ее глаза скрывают солнцезащитные очки.

При этом светлые волосы Анастасия оставила распущенными, в последнее время модель предпочитает естественные образы с акцентом на ее фигуру. Поклонники отметили, что напряжение у этого купальника "на пределе", намекая на то, какие большие формы у девушки.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.