Маленька дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна Єлизавета підкорила милим фото в басейні
Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці Лізи Галкіної в Instagram з'явилося нове фото дівчинки.
На знімку Ліза мило позує на тлі басейну. На дівчинці ошатний червоний купальник з оригінальним декором з рюшами. Ліза склала руки за спиною, відставила одну ніжку в бік і мило нахилила голову до плеча.
«Як вам купальник Лізи?», - йдеться у підписі до фото.
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Шанувальники Галкіна і Пугачової тут же відреагували на знімок.
«Купальник красивий, але Лізонька красивіше. Розумниця», «Мила дівчинка і купальник до лиця!», «Моя лапочка, така принадність Ліза просто супер в купальнику молодець», «Прямо справжня леді! Красива, кокетлива, вся в маму!», «Супер! Дівчинка-весна. У Лізи красивий купальник і вона сама ЧУДО!», «Дуже ефектно! Супермодель!», «Красуня, маленька русалочка!», - пишуть люди.
До цього ми писали, що в мережі з'явилося відео, на якому Ліза показала, як вміє крутити обруч. Дівчинка успішно покрутила хулахуп, а в кінці, явно задоволена результатом, показала на камеру великий палець. Маленька Ліза Галкіна продовжує розчулювати шанувальників російської зіркової пари своєю дитячою безпосередністю.
«Весела гімнастика», - йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, Алла Пугачова налякала зовнішнім виглядом на фото зі своїми дітьми.
Як повідомляла Politeka, маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом.
Також Politeka писала, що дочка Галкіної і Пугачової показала секретне місце, де ховається від батьків.