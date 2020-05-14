Маленькая дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Елизавета покорила милым фото в бассейне

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице Лизы Галкиной в Инстаграм появилось новое фото девочки.

На снимке Лиза мило позирует на фоне бассейна. На девочке нарядный красный купальник с оригинальным декором с рюшами. Лиза сложила руки за спиной, отставила одну ножку в сторону и мило наклонила голову к плечу.

«Как вам купальник Лизы?», - говорится в подписи к фото.

Поклонники Галкина и Пугачевой тут же отреагировали на снимок.

«Купальник красивый, но Лизонька краше. Умничка», «Милая девочка и купальник к лицу!», «Моя лапочка, такая прелесть Лиза просто супер в купальнике молодец», «Прямо настоящая леди! Красивая, кокетливая, вся в маму!», «Супер! Девочка-весна. У Лизы красивый купальник и сама она ЧУДО!», «Очень эффектно! Супермодель!», «Красотка, маленькая русалочка!», - пишут люди.

До этого мы писали, что в сети появилось видео, на котором Лиза показала, как умеет крутить обруч. Девочка успешно покрутила хулахуп, а в конце, явно довольная результатом, показала на камеру большой палец. Маленькая Лиза Галкина продолжает умилять поклонников российской звездной пары своей детской непосредственностью.

«Веселая гимнастика», - говорится в подписи к видео.

Напомним, Алла Пугачева напугала внешним видом на фото со своими детьми.

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина удивила своим новым талантом.

Также Politeka писала, что дочь Галкиной и Пугачевой показала секретное место, где прячется от родителей.