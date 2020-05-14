Дочка Артура Пирожкова (Олександра Ревви) Аліса показала незвичайний образ
На фото Аліса позувала в накидці і з розпущеним волоссям. Образ був створений на основі картини Леонардо Да Вінчі "Мона Ліза". На тлі можна побачити оригінальний пейзаж, що був за жінкою з роботи художника. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"MonAlisa... твір Леонардо Пирожкова", - написала дружина Пирожкова.
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Фанати, включаючи Ані Лорак, поставили понад 5 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
"Клас, тож загадкова вийшла", "Дуже красива дівчинка, Мадонна", "Дуже круте фото, я не гортаючи зрозуміла що взято за основу))", "Це найкраща донька на світі! Бережіть її! Люблю вас", "щось в цьому є, безумовно", "Неймовірна краса і стислість, у цього шедевра два прекрасних автора", ""Яка гарна дівчинка, погляд такий глибокий і пронизливий. Дуже красиво. Мона Ліза нервово курить в сторонці...".
Повідомлялося, що дружина російського коміка і артиста Олександра Ревви Анжеліка порадувала стильним фото.
Дружина знаменитого артиста давно перебуває на карантині з сім'єю, тому в її профілі в соціальній мережі Instagram останнім часом все рідше і рідше з'являються нові знімки. Анжеліка стала активно розповідати про своє життя і ділитися жартівливими фото у розділі Сторі. На цей раз вона вирішила вразити шанувальників своєю фігурою.
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